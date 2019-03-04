Münir Nurettin Selçuk Kütahya'da Anıldı
55 dakika önce
Ünlü besteci ve müzisyen Münir Nurettin Selçuk, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen programla anıldı.
Ünlü besteci ve müzisyen Münir Nurettin Selçuk
, Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen programla anıldı. Kütahya Mevlana
Araştırma Kültür Sanat Derneği (KÜMAKSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Münir Nurettin Selçuk
'u Anıyoruz" programına Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, KÜMAKSAD Başkanı Rıza Tekin Uğurel ile eşi KÜMAKSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mebrure Uğurel, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen
, ses sanatçısı Özlem Elitaş, ud sanatçısı Burak Kaynarca
, Cemal Ünlü
, STK
Temsilcileri, sanatçılar ile sanatseverler katıldı.
Düzenlenen programa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ömer Toraman, "İki güzelliği bir arada yaşadık. Canlı icra dinleme şansımız oldu. Münir Nurettin Selçuk'un kendi kayıtlarını dinlemek kolay ulaşılabilecek bir şey değil. Münir Nurettin Selçuk'un anne tarafının Kütahyalı olduğunu yine burada öğrendim. Kütahya bir kültür, sanat ve sanatçı şehri. Sanatın pek çok alanında bunu görebiliyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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