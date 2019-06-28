Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı'na düşen genci arama kurtarma çalışmaları
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Munzur Çayı'na düşen genci arama kurtarma çalışmaları

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Başkan Vahap Seçer'in talimatı ile Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen Engin Eroğlu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Munzur Çayı'na düşen genci arama kurtarma çalışmaları, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Başkan Vahap Seçer'in talimatı ile Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen Engin Eroğlu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 25 Haziran'da Mersin'den yola çıkan 7 kişilik itfaiye ekibi, 3 gündür Munzur Çayı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı Köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu, 15 Haziran'da kaybolmuştu. Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen Eroğlu'nu kurtarma çalışmalarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. 25 Haziran'da Mersin'den yola çıkan 7 kişilik itfaiye ekibi, 3 gündür Munzur Çayı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, itfaiye ekibi, çalışmaları yakından takip eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşüp, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Dağcı ve dalgıçlardan oluşan 7 kişilik arama kurtarma ekibi, Eroğlu'nun çaya düştüğü alandan başlayarak baraj bitimine kadar her noktayı karış karış arıyor. Munzur Çayı'nın yüksek debisinden dolayı tüm değişkenleri hesap eden ekip, bölgede titiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Eroğlu'na ulaşmak için çaydaki kayaların altları, kıyıdaki ağaç dipleri gibi olası her bölgeyi didik didik arıyor. Munzur Çayı'nın bağlandığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de devam eden çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
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