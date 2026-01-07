Muradiye\'de Atık Su Arıtma Tesisi Kamulaştırması Başladı

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, mevcut sanayi alanı ile Uzunburun Genişleme Bölgesi'nin atık su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan atık su arıtma tesisi projesinde kamulaştırma süreci başlatıldı.

Muradiye OSB'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "kamu yararı kararı" verilen proje kapsamında inşa edilecek tesisin, hem mevcut bölgeye hem de Uzunburun Genişleme Alanı'na hizmet vermesi amaçlanıyor.

Tesisin yaklaşık 600 hektarlık sanayi bölgesini kapsayacak şekilde tasarlandığı, ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteyle çalışmasının, ilerleyen süreçte kapasitenin artırılmasının planlandığı ifade edildi.

Atık su arıtma tesisi için belirlenen ve kamulaştırma süreci başlatılan alanın, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanan ve kısa sürede inşaatına başlanması planlanan arıtma tesisi arazisinin bitişiğinde yer aldığı kaydedildi.