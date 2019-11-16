Muradiye'de

Muradiye ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi, Muradiye Ek Hizmet Birimi, Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki Ortaklar Mahallesi'nde gerçekleşen seminerde, 'Erken yaşta ve zorla evlilikler', 'Cinsel istismar', 'Mahremiyet', 'İntihar', 'Madde bağımlılığı' ve 'Aile içi iletişim' konularında katılımcılara eğitim verildi.

Seminerde, Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, İlçe Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Girti ve İlçe Vaizi Ömer Aslan konuşma yaptı.