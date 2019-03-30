Son Dakika Haberleri: Murat Aydın'dan Beykoz'da Dev Sevgi Yürüyüşü

Murat Aydın'dan Beykoz'da Dev Sevgi Yürüyüşü

56 dakika önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir gün kala Kavacık'ta partililerle ve vatandaşlarla birlikte dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi.

Murat Aydın'dan Beykoz'da Dev Sevgi Yürüyüşü, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir gün kala Kavacık'ta partililerle ve vatandaşlarla birlikte dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlara karanfil veren, onları selamlayan Aydın, seçimlerde destek istedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir gün kala partilerle ve vatandaşlarla Rüzgarlıbahçe'deki lojistik binası önüne toplanan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerine Türk bayrağı ve dövizler alan vatandaşlar, önce Kavacık'a ardından da Otağtepe'ye yürüdü. Coşkulu bir şekilde geçen yürüyüşe Aydın'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, belediye meclis üyesi adayları da katıldı. Yürüyüşte eline mikrofonu alan Aydın, vatandaşları selamlayarak onlara karanfil verdi. Sıcak bir şekilde geçen yürüyüşün ardından Aydın, midibüse binerek ilçede seçim turu attı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Murat Aydın, Beykoz, Aydın, Politika
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