Murat Aydın'dan Yaşlı Adamın Sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın Partisindenim" Açıklaması

Murat Aydın'dan yaşlı adamın sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim" açıklaması Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy'de esnafları ziyaret etti Vatandaşlara mikrofon uzatan Aydın, sorunlarını dinlediİSTANBUL - İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz...

Murat Aydın'dan yaşlı adamın sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim" açıklaması

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy'de esnafları ziyaret etti

Vatandaşlara mikrofon uzatan Aydın, sorunlarını dinledi



İSTANBUL - İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlara mikrofon uzatıp sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde Aydın, yaşlı adamın "Hangi partiye bağlısın" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını daha da hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinledi. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretler kapsamında bir kahvehaneye giren Aydın, burada kemençeyle karşılandı. Bir süre kemençe dinleyen Aydın, horon tepen vatandaşları da izledi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aydın, marketinden kuaförüne, kuyumcusundan marketine gezmedik yer bırakmadı.

"Tayyip Erdoğan'ın partisindenim"

Saatler geçirdiği semtte yolda gördüğün vatandaşlardan işyerlerine uğramadık yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, çocuklarında elini tek tek öptü. Semtte elini mikrofonu alan Aydın, hem gezdi hem de esnaflara işlerinde kolaylık diledi. Öte yandan florya kuşu ile yoldan geçen bir vatandaşa da mikrofon uzatan Aydın, Beykoz bahçesi projesinden bahsederek hayvanların da yaşam alanı olacağını söyledi. Ziyaretlerde Aydın'a karşılaştığı yaşlı bir adam, "hangi partidensin" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi. Yaşlı adamın aldığı cevap karşısında memnun kalmasının ardından Aydın semtten ayrıldı.

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