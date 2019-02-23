Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Pazara Girdi Vatandaşlara Muz ve Portakal Dağıttı

Murat Aydın Pazara Girdi Vatandaşlara Muz ve Portakal Dağıttı

48 dakika önce

Yenimahalle'de semt pazarına giren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Murat Aydın Pazara Girdi Vatandaşlara Muz ve Portakal Dağıttı, System.String[]
Yenimahalle'de semt pazarına giren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara elbise satın alarak gönüllerini kazanan Aydın'ın vatandaşlara muz ve portakal dağıtması ile otobüs durağında oturması renkli görüntülere sahne oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yenimahalle'de cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Cadde üzerinde gördüğü tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın yaşlısından gencine, engellisinden çocuğuna herkesle sohbet etmesi vatandaşların gönlünü kazandırdı. Caddenin bitiminde bir otobüs durağında oturan Aydın, burada da otobüs bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. O esnada durağa gelen bir otobüsten inen vatandaşlar, Aydın'ı karşılarında görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlara "iyi yolculuklar" dileyen Aydın ardından semt pazarına girdi.

Aydın vatandaşlara muz ve portakal dağıttı

Semt pazarında vatandaşlara kendini tanıtan Başkan adayı Aydın, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Ziyaret esnasında annesiyle gezen kız çocuğunu gören Aydın, sevdikten sonra onun tezgahtan beğendiği bir elbiseyi satın aldı. Aydın'ın elbiseyi kendisine hediye ettiğini gören çocuk bu duruma sevindi. Daha sonra Başkan adayı Aydın, tezgahta gördüğü muzları eline aldıktan sonra satın alarak vatandaşlara dağıttı. Portakal da satın alarak dağıtmayı ihmal etmeyen Aydın'ın bu anları renkli görüntüler oluşturdu. Terzisinden eczanesine, oto tamirhanesinden marketine her yeri karış karış gezen Aydın, sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı.

Başkan adayı Aydın esnaf ziyaretlerinin ardından Saadet Partisi (SP) Beykoz Seçim İrtibat Bürosuna girerek oradaki partililerle tokalaştı ve çalışmalarında başarılar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Politika
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