Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve yapılan alaycı yorumlar kamuoyunda tepki çekerken, Murat Boz da sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine destek verdi.
Murat Boz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Dün yaşanan terör saldırısında, canlarını ortaya koymuş kahraman polislerimizle dalga geçildiğini görmek kabul edilemez. Bu bir şaka değil. Bu, vicdan eksikliğidir. Utanç vericidir.”
Boz açıklamasının devamında yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek emniyet teşkilatına destek verdi. Ünlü sanatçı mesajını şu sözlerle tamamladı:
“Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun. Allah güvenlik güçlerimizi korusun, başımızdan eksik etmesin.”
Öte yandan terör saldırısı sırasında polislerle ilgili alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Murat Boz › Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?