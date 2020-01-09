Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz

6 saat önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği'nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor.

Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz, System.String[]

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği'nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek" dedi.


Gençlerbirliği, Joe Hart, Antalya, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
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