Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava - Son Dakika

Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava

7 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde termal ile kayağın bir arada sunulduğu Murat Dağı'nı tercih eden ziyaretçiler, sertifikalı eğitimcilerden ücretsiz aldıkları 45 dakikalık dersin ardından kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde termal ile kayağın bir arada sunulduğu Murat Dağı'nı tercih eden ziyaretçiler, sertifikalı eğitimcilerden ücretsiz aldıkları 45 dakikalık dersin ardından kayak yapmanın tadını çıkarıyor.


İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Murat Dağı, zirvesine yakın kayak pistleri ve bin 500 metre rakımda 41 derece sıcaklığında termal kaynaklara sahip olmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.


"Zor", "orta" ve "kolay" seviyelerde toplam bin 735 metrelik 3 pist bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezine gelenler, beraberinde getirdikleri ya da merkezde kiraladıkları kayak takımlarıyla sertifikalı eğitimcilerden ders alabiliyor.


Ücretsiz verilen ve 45 dakika süren eğitimin ardından pist başlarına ulaşımı sağlayan 735 metrelik T-bar ya da 300 metrelik baby lifti kullanan kayakseverler, kar üstünde yolculuğun keyfine varıyor.


Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü ve sertifikalı kayak eğitmeni Ayhan Keskin, AA muhabirine, merkezin 2012 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Bilinirliği artmaya başlayan merkezin yoğun ilgi gördüğünü belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz geliyorlar, kayak takımlarını kiralıyorlar ve bizler tarafından eğitimler ücretsiz veriliyor. Benzer kayak merkezlerinde bu eğitimi almak isteyenler kişi başı 200-250 lira ödüyor. Bu yüzden ülke genelindeki kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlarımız da bize çok ciddi anlamda rağbet gösteriyor. Günlük 40-50 kişiye pist eğitimi veriyoruz. Hafta sonları bu eğitim için gelenler yoğunluk oluşturuyor."

"İlgi beklediğimizden kat kat fazla"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin, kendisinin de merkezin ziyaretçilerine ücretsiz kayak dersi verdiğini anlattı.

Bu derslerin önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Keskin, "10-20 kişilik gruplarımızı alıyoruz, 40-45 dakika içinde temel kayak eğitimimizi tamamlıyoruz. İlgi beklediğimizden kat kat fazla, bazı günler 150-200 kişiye eğitim veriyoruz. Buraya gelenlerin mutlu ve güler yüzlü ayrılması bir numaralı hedefimiz." dedi.

Eğitim alanlardan 9 yaşındaki Ali Berk Tuğkeskin de kayak yapmayı Murat Dağı'ndaki tesiste öğrendiğini belirterek, herkese bu sporu tavsiye etti.

Uşak'tan gelen Volkan Demir ise kayakla amatör olarak ilgilendiğini aktardı.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde amatörlere verilen derslerin ziyaretçiler için kayağın daha keyifli hale gelmesini sağladığını vurgulayan Demir, "Genç yaşlı herkes eğitimlerden faydalanıyor. Bu çok güzel bir şey. Hiçbir kayak merkezinde olmayan bir imkan." diye konuştu.

Murat Dağı, Kütahya, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]