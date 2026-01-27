Murat Emir'den AKP'ye Meclis Tatili Tepkisi - Son Dakika
Murat Emir'den AKP'ye Meclis Tatili Tepkisi

27.01.2026 16:55
CHP'li Murat Emir, Meclis'in tatil olmasını eleştirerek halkın sorunlarını çözmek için çalışılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu hafta Meclis çalışmalarına ara verilmesine tepki göstererek, "Halkımız sorunları çözülsün diye Millet Meclisi'nden görev beklerken bu bir haftayı tatil yaparak değerlendiren AKP'liler, emeklilerimiz torunlarından kaçarken, harçlık parası veremezken o 20 bin lirayı neredeyse bir öğünde yiyecekler, tatil yapacaklar, dinlenecekler, torunlarıyla, çocuklarıyla  buluşacaklar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta çalışmayacak olması ve milletvekillerinin tatile gitmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, boş Genel Kurul salonundan bir video paylaştı. Emir, şunları söyledi:

"Genel Kurul'un açılması ve milletimizin beklediği yasaların yapılması gerekiyor. Emekliler 20 bin lira sefalet ücretini kabul etmiyorlar ve zam bekliyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri, açlık sınırının altında kalmayan bir maaş bekliyorlar. İşçiler asgari ücretin yetersizliğinden inim inim inliyorlar ve zam bekliyorlar. İşsizler iş bulmak istiyorlar. İşçiler, emekliler, yoksullar milletvekilleri gelsin, çalışsınlar ve benim dertlerime çare olsunlar diye bekliyorlar ama Salı günü geliyor AKP grubu yok. Mecburen Meclis Başkanı gelip aç- kapa işlemi yapıyor.

"AKP grubu Meclis'i bir hafta tatile sokmak istedi. Danışma Kurulu kararı alınması gerekiyordu, biz bunu kabul etmedik çünkü biz görevimizin başındayız. Halkımızın acil ve yakıcı sorunları var. Biz bu sorunlara çare olmak için burada olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu Meclis'in tatil yapamaycağını söyledik, bu nedenle de buradayız. Halkımız sorunları çözülsün diye Millet Meclisi'nden görev beklerken bu bir haftayı tatil yaparak değerlendiren AKP'liler, emeklilerimiz torunlarından kaçarken, harçlık parası veremezken o 20 bin lirayı neredeyse bir öğünde yiyecekler, tatil yapacaklar, dinlenecekler, torunlarıyla, çocuklarıyla buluşacaklar. Emekli 20 bin liraya mahkum edilmişken, işsizimiz iş beklerken, kadınlar haklarını beklerken bu Meclis tatil yapamaz."

Kaynak: ANKA

