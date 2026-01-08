Murat Emir: Halep'teki çatışmalar endişe verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Murat Emir: Halep'teki çatışmalar endişe verici

08.01.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Emir, Suriye'deki gerilim ve barış ihtiyacını vurguladı, çatışmalara dikkat çekti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halep'teki çatışmalara ilişkin, "13 yıllık iç savaşla büyük bedeller ödeyen, uluslararası güçlerin hesaplaşma sahasına dönüştürülen Suriye'nin, yeniden bir ateş çemberine sürüklenmesi en büyük endişemizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Emir şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kadim kenti Halep'ten gelen çatışma haberlerini ve tırmanan gerilimi derin bir endişeyle ve yakından takip ediyoruz. 13 yıllık iç savaşla büyük bedeller ödeyen, uluslararası güçlerin hesaplaşma sahasına dönüştürülen Suriye'nin, yeniden bir ateş çemberine sürüklenmesi en büyük endişemizdir.

Suriye, toprak bütünlüğü korunan; Türkmen, Arap, Kürt, Alevi, Süryani ve Dürzi'nin demokratik haklarının anayasal bir zeminde güvence altına alındığı barış iklimine bir an evvel kavuşmalıdır.

Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımızın, Suriye'de yaşayan Kürtlerin ve Suriye'deki tüm halkların da ortak ihtiyacı barıştır. Çözüm ise anayasal zeminde sağlanacak bir toplumsal uzlaşıdır.

Suriye artık katliam endişesiyle değil, küllerinden yeniden doğan, huzurla ve kalkınmayla anılan bir yer olmalıdır ve olabilecek potansiyele sahiptir. İktidar ise Suriye'de çatışmasızlığı, itidali ve diplomasiyi önceleyen yapıcı bir pozisyon almalıdır.

Ülkemize yakışan hem kendi içinde hem de komşularında toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye olmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta ve cihanda barış ilkesi bunu gerektirir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Murat Emir, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir: Halep'teki çatışmalar endişe verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:12:36. #7.11#
SON DAKİKA: Murat Emir: Halep'teki çatışmalar endişe verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.