Son Dakika Haberleri: "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albüm oldu

"Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albüm oldu

13 dakika önce

Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında Anadolu'da çıktığı müzik yolculuğu, "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" ismiyle CD'ye dönüştürüldü.

Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında Anadolu'da çıktığı müzik yolculuğu, "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" ismiyle CD'ye dönüştürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08 

Limak Holding, Zeki Müren, Murat Karahan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



222 Kişinin Can Verdiği Endonezya'da Tsunami Konser Alanını Yuttu! Dehşet Anları Kamerada Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı! Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:21:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albüm oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]