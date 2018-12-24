"Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albüm oldu
13 dakika önce
Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında Anadolu'da çıktığı müzik yolculuğu, "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" ismiyle CD'ye dönüştürüldü.
Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında Anadolu'da çıktığı müzik yolculuğu, "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" ismiyle CD'ye dönüştürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08
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