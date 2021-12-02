MURAT KEKİLLİ ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN SAHNE ALDI - Son Dakika

Beyoğlu'nda yaşayan engelli vatandaşlar Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Hep birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından katılımcılar Murat Kekilli'nin şarkılarıyla eğlendi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Beyoğlu'nda etkinlik düzenlendi. Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki tüm engelli vatandaşlar Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 'Ver Bana Düşlerimi', 'Bu Akşam Ölürüm', 'Çılgın' gibi şarkılarını seslendiren Kekilli'ye ise sahnede engelli vatandaşlar da eşlik etti. Anlamlı buluşmaya siyasi partilerden temsilciler de katıldı.

'SEVGİ VARSA ENGEL YOK'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akşam yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, 'Sevgi varsa engel yok diyoruz. Beyoğlu'nda gönül belediyeciliği anlamında vatandaşlarımızın tamamıyla bir aradayız. Onların günlük hayatta yaşadıkları sorunları aşmak, engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları engelleri aşmak gibi bir sorumluluğumuz var. Elbette hepimiz insanız ve insani olarak birçok sorumluluğumuz var. Birbirimizden bir farkımız yok ve hepimiz buna inanıyoruz. Engeller varsa bunu hep birlikte aşacağız' dedi.

'ENGELLERİ AŞACAK PROJELERİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kütüphanede, belediye tesislerinde, çarşı pazarda hep engelli vatandaşlarla karşılaştığını ve onları sima olarak tanıdığını ifade eden Yıldız, 'Belediyemizden ve hükümetimizden talepleri oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi Emine Erdoğan başta olmak üzere engelli vatandaşlarımızla ilgili çizdikleri bir rota var, biz de yerelde, belediye başkanı olarak aynı çizgide vatandaşımızın gönlüne dokunacak, engelleri aşacak projeleri birlikte gerçekleştirip, birlikte uyguluyoruz. Sevgi engel tanımaz diyoruz ve yolumuza hep birlikte devam ediyoruz' diye konuştu.

SEVGİNİN OLDUĞU YERDE KÖTÜ OLAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

Engelliler Günü dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi'nden aldığı daveti hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade eden Murat Kekilli ise, 'Bugün onların günü. Sevgi var engel yok cümlesi çok güzel bir cümle. Sevginin olduğu yerde sadece engeller değil, savaşlar da olmaz, hiçbir şey olmaz. Kötü olan hiçbir şey olmaz, yeter ki sevgi olsun. Sevgi başlangıcımız olunca diğerleri geliyor. Başlangıcı sevgi olarak yaparsak, dünyada çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur' dedi.