Murat Ongun\'un eşi Gözdem Ongun\'un ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 406 isim hakkında 3 bin 900 sayfalık iddianameyi 237 gün sonra tamamlayarak 11 Kasım'da mahkemeye sunmuş, iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açılmıştı.

İlgili mahkeme, 9 Mart'ta görülecek ilk duruşmadan önce dosya üzerinden adli kontrol tedbiri değerlendirmesi yaparak ara karar kurdu.

EV HAPSİ TEDBİRİ KALKTI, İMZA TEDBİRİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti ara kararında, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan ve Hüsnü Yüksel Tunar'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Söz konusu isimler hakkında pazartesi günleri imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıca mahkeme heyeti; tutuklu sanıklar Adem Soytekin, Bulut Aydöner, Barış Kılıç, Kadir Öztürk, Kağan Sürmegöz, Mustafa Keleş, Volkan Ateş ve Yağmur Cansu Yeşilyurt'un da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin "cezaevinde bulunmaları nedeniyle" kaldırılmasına karar verdi.