Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan tecrübeli ve başarılı antrenörü Murat Öztaş, Kocasinan Şimşekspor Kulübünden kendi isteği ile ayrıldı.
Yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan tecrübeli ve başarılı antrenörü Murat Öztaş, Kocasinan Şimşekspor Kulübünden kendi isteği ile ayrıldı.
Uzun yıllar Kocasinan Şimşekspor'da görev yapan Murat Öztaş yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor'da görev yapacak. Kocasinan Şimşekspor'dan kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Murat Öztaş yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim kulübümden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Bu kararı alırken müsaadelerini aldığım başta sevgili hocam Fehmi Kuş'a ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Antrenörlük yaşantımda daha değişik ortam ve şartlarda kendimi gerçekleştirme ile geliştirme düşüncesi ile hareket ettim. 42 yıllık yaşantımın 30 yılında başa eşlik eden, çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemin geçtiği kulübüme olan sevgim her zaman kalbimde olacaktır. Sportif anlamda bana değerler katan ve beni Ağırnas'lı Murat yapan her kategorisinde oynama ile antrenörlük yapma onuruna ulaştığım kulübüme her zaman minnettarım" ifadeleri kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:58
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Murat Öztaş: 'Kendi isteğimle ayrıldım' - Son Dakika Spor
Son Dakika AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz