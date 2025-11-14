Muratpaşa Belediyesi, İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülleri'nde 4. Oldu - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi, İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülleri'nde 4. Oldu

14.11.2025 11:44
Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından verilen İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülleri'nde 4'üncülük elde etti. Belediyenin çevre ve sürdürülebilirlik projeleri jürinin beğenisini topladı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı Sekreteryası tarafından verilen İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülleri (IEFCA) kapsamında 4'üncülük elde etti. Ödül, Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerde çevre ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Geleceğe yönelik planlar, son on yılda kaydettiği ilerleme ve özellikle iklim dayanıklılığı konusunda sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasıyla jürinin beğenisini toplayan Muratpaşa Belediyesi, IEFCA kapsamında 4'üncülük elde ederek, ödülün sahibi oldu. Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı yarışmada Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart, SECAP İklim Eylem Planı, Genç İklim Liderleri Programı ve +0,5°C Akdeniz'in Geleceği çalıştayları gibi projelerle yer aldı.

Belediyenin sunum dosyasında ayrıca, 'Falezler Bizim Evimiz' deniz dibi temizliği projesi, bu yıl 10'uncu kez mavi bayrak almaya hak kazanan falez plajları, 500'ün üzerinde parkta akıllı sulama sistemi, yeni imar alanlarında gri su ve yağmur suyu zorunluluğu ile Avrupa'nın en büyük sivil toplum merkezi ASSİM'de yürütülen girişimcilik ve yeşil iş destekleri yer aldı.

Değerlendirme sürecinde başvurular önce teknik komite tarafından incelendi, ardından Barcelona Sözleşmesi Akit Taraflar Bürosu ve Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanından oluşan jüri tarafından onaylandı.

Muratpaşa Belediyesi, yarışmada 10 azaltım ve 26 uyum tedbirinden oluşan bir İklim Değişikliği Azaltım Planı ile 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma ve 2050'ye kadar karbon nötrlüğe ulaşma hedefleri ile öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Çevre, Son Dakika

