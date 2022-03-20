Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek

20.03.2022 11:45
Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyeleri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri defileyle sergileyecek.

Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyeleri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri defileyle sergileyecek.

Belediyenin yaşlı evi üyeleri, iki yıl önce, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkati çekmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlı evi sakinleri, komşularından, mahallesinin bakkalından topladıkları pet şişe ve kapaklarından, gazete kağıtlarından elbise, çatal ve kaşıktan çanta, yumurta ve çikolata kabuklarından takılar, plastik fileden şapka yaptı.

Atıklardan oluşturdukları kreasyonla defileye çıkmaya hazırlanan yaşlılar, yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de 12 kostüm ve 3 çocuk elbisesini sergileyecek.

Defileyi, modacı Tanju Babacan da izleyecek.

YORUMLAR
500
17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Muratpaşa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement