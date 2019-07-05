Muratpaşa'da çocukların sözü geçecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede çocukların kendileriyle ilgili konuda karar almalarını sağlayacak Çocuk Meclisi'nin kuruluş çalışmalarına başlandığı açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede çocukların kendileriyle ilgili konuda karar almalarını sağlayacak Çocuk Meclisi'nin kuruluş çalışmalarına başlandığı açıkladı. Başkan Uysal, 100 üyesi bulunacak mecliste, Muratpaşa'ya yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocuklarının da yer alacağını söyledi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirilen hizmet ve projelerinin çerçevesinin kapsayıcılık ilkesinden hareketle çizildiğini söyledi. Kapsayıcılığın belediye hizmetlerin herkes için erişilebilir olması ve karar alma süreçlerine sivil toplumun aktif ve doğrudan katılımı anlamına geldiğini belirten Uysal, "Burada altını tekrar tekrar çizdiğimiz kavramlar eşitlik ve katılımdır. Belediye hizmetlerinden herkesin eşit biçimde yararlanması, Muratpaşa'nın geleceğiyle ilgili kararlara herkesin katılımıdır" dedi.



Muratpaşa'nın 500 bine yaklaşan nüfusunun TÜİK'in 2018 yılı verilerine göre 126 bin 121'ini 18 yaş ve altı çocukların oluşturduğunu belirten Uysal, "Çocuklar, çok büyük oranda biz yetişkinler tarafından planlanan parklarda oynamak, bizlerin planlandığı etkinliklere katılmak durumunda kalmaktadır. Ama artık Muratpaşa'da çocuklar, oluşturulacak Çocuk Meclisi'yle kendileriyle ilgili konularda belediye yönetimine katılmalarını sağlayacak bir araca sahip olacaklar" diye konuştu.



"Meclis 8 başlıkta toplandı"



Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 8-15 yaş arası çocuklardan oluşacağını söyledi. Meclisin 100 asil ve 100 yedek oluşacağını belirten Uysal, Çocuk Meclisi'nin hedeflerinin 8 başlık altında toplandığını aktardı. Başkan Uysal, bu hedefleri, "Çocukların kentin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili katılımını sağlamak, çocukların çevre duyarlılığını, haklarını kullanma ve vatandaşlık bilincini arttırmak, kentlilik bilincini geliştirmek, farklılıkları kabul edip saygı duyabilmelerini sağlamak, kendilerini ve kenti ilgilendiren konulara aktif şekilde katılmalarını kolaylaştırmak, temsil kabiliyetlerini arttırmak ve özgüvenlerini geliştirmek ve çocuklarda dayanışma bilinci oluşturmak" şeklinde sıraladı.



Meclis nasıl oluşacak?



Meclise üye kabulünü toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek yapılacağını ve mecliste Muratpaşa'da yaşayan yabancı uyruklu çocukların da yer alacağını aktaran Uysal, meclisin oluşumuyla ilgili, "Çocuk Meclisi üyelerini yine çocuklar kendilerini seçecek. Meclis üyesi olmak için başvuru yapan çocuklar, üyelikler için oy kullanacak. Mecliste, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kursları gibi çocuklara yönelik hizmet veren birimlerden, çocuklara yönelik faaliyet gösteren dernekler, engelli dernekleri ve vakıflardan çocuk temsilciler de yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlardan hizmet alan devlet koruması altındaki ve çıraklık eğitimine devam eden çocukların temsilcileri de mecliste bulunacak. Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ve Danışmanlar Kurulu olmak üzere 4 organı bulunacak Çocuk Meclisi, genel kurulunu yılda en az 1 kez toplayacak" ifadelerinde bulundu.



Çocuk Meclisi'nin, 'Çocuk Hakları Komisyonu', 'Sokak Çocukları Komisyonu', 'Bilim ve Teknoloji Komisyonu', 'Basın Yayın Komisyonu' gibi 21 çalışma komisyonun bulunacağını aktaran Uysal, "Gerek meclis kararları, gerekse çalışma komisyonlarının önerileri Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla görüşülmek üzere Muratpaşa Belediye Meclisi'ne önerilecek" dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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