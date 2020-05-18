Muratpaşa'da üçte iki personelle hizmet - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 13 Mart tarihinde yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında salgın döneminde çalışma koşullarını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası personelinin yaklaşık üçe birini izne ayırırken hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.



Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'ta Türkiye'deki korona virüs vakasının doğrulamasının ardından 13 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 60 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların idari izne ayrılmasını öngörmüştü. Toplam 2 bin 887 personeli bulunan Muratpaşa Belediyesi'nin 961 çalışanı da bu genelge kapsamında idari, yıllık, mazeret ve sıhhi izne ayrıldı.



Korona virüsle mücadele kapsamında kriz masası oluşturan ve olası senaryoları uygulamaya başlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu süreçte, bütçe ve personeli tek havuzda toplayıp Temizlik İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü güçlendirdi. Diğer birimlerden 168 personel Temizlik İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesine katıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de aşevi ve gıda dağıtımı çalışmalarını uyguladı.



1 milyon maske



15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle bin 926 personeli görev başında olan Muratpaşa Belediyesi, bu süreçte 1 milyon yıkanabilir yüzde yüz pamuk maskeyi kapı kapı ilçe yaşayanlarına, kendi ürettiği yaklaşık 60 bin siperlikli maskeyi riskli meslek gruplarına dağıttı.



Tüm ilçeyi iki kez dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, olası gıda krizine dikkat çekebilmek için de 70 dönüm alana mısır ekti. Bunlarla yetinmeyen Muratpaşa Belediyesi, dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden komşu destek kampanyası başlattı ve Ramazan ayında aşevinden 3 bin 100 kişiye günlük sıcak yemek servis etti.



Sorumluluk alanındaki oturma gruplarını sosyal mesafeli hale getiren Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için iki günlük özel kortej ve Anneler Günü için özel etkinlikler düzenledi. Muratpaşa Belediyesi, tüm bu çalışmaları görevi başında olan bin 926 kendi personeliyle gerçekleştirdi. - ANTALYA