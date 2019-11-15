Muratpaşa güneşle aydınlanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede başta parklar olmak üzere kamusal alanlarının güneş enerjisiyle aydınlatılması üzerine çalıştıklarını belirterek, "Direklerinin tekil aydınlatmasından bataryalı sisteme kadar tüm uygulanabilir çalışmaları inceliyoruz" dedi.



Başkan Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyesi bir grup iş insanının oluşturduğu ATSO Dostlar Gurubu'nun davetine katıldı. Akra Barut Otel'deki davette konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da belediye başkanlığının ilk döneminden başlayarak hayata geçirdikleri belediyecilik çalışmalarını ve yerel yönetim anlayışını iş dünyasıyla paylaştı. Uysal, Belediyeciliği temel belediyecilik, sosyal belediyecilik ve birleştirici-bütünleştirici belediyecilik hizmetleri olarak 3 ana başlık etrafında kurguladıklarını belirtti. Antalya'nın bilinen tarihinin 3 bin 500 yıllık olduğunu ve son 50 yılla kadar oldukça düzenli ve istikrarlı gelişen kentin bu süreçte nüfusunun 12 kat arttığına dikkat çeken Uysal, "Olağanüstü bir değişim. Organize etmek zor. Problemler her zaman çözülenlerden bir tık fazla. O nedenle sürekli iyiye doğru gitmek lazım" diye konuştu.



"Yüzde 75'i yenilendi"



Bu çerçevede Muratpaşa'da 2014'te verilen izinlerle başlayan doğalgaz altyapı yatırımlarına paralel olarak cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Uysal, şu an ilçenin yüzde 75'nde çalışmalarını tamamlandığını söyledi. Böylesi bir çalışmayı ilk 5 yıl içinde gerçekleştirmenin büyük bir emek ve bütçe istediğine vurgu yapan Başkan Uysal, Döşemealtı'nda kurdukları asfalt plent üretim tesisinin önemli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Asfalt kendi üretimimiz olmasa bu çapta bir çalışmayı asla yapamazdık" dedi.



Bu süreçte Muratpaşa'da kaldırımların da yüzde 50 oranında yenilendiğine dikkat çeken Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, spor salonları ve tesislerinin yine bu dönemin yatırımları içinde yer aldığını aktardı. Bunlarla birlikte SİT statüsüne sahip falez kıyı bandında Türkiye için bir model olarak farkını ortaya koyan plajlar ve kafelere özel bir parantez açan Uysal, şunları söyledi:



"Türkiye'de aşılmış modellerin dışında olan kafe plajlarımızı halkımız çok sevdi ve kullandı. Türkiye'de kıyılar genelde kamu ihale mevzuatının dışında değerlendiriliyor. Bir bu alanlar için ihaleye çıkmadık. Halk tipi olarak ifade edebileceğimiz, orta sınıflar için kafeler oluşturduk. Hizmet kalitesi ortalamanın üzerinde ve hesaplı. Kıyılarda toplam 11 işletmemiz var."



Uysal, temel belediyecilik alanında kente yeni parklar, rekreasyon alanları kazandırma yönünde çalışmalar devam ederken güneş enerjisi aydınlatma sistemleri üzerine bir çalışmaya da başladıklarını söyledi. Başta parklar olmak üzere kamusal alanların aydınlatmasını güneş enerjisiyle sağlamayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Direklerinin tekil aydınlatmasından bataryalı sisteme kadar tüm uygulanabilir çalışmaları inceliyoruz" dedi. - ANTALYA