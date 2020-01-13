Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu 27-28 yendi.

Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu 27-28 yendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakmazken zorlu maçta kaptan Diğdem Hoşgör, oyunuyla öne çıktı.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaştı. Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetirken Belediye Başkanı Uysal ve kulüp yöneticileri zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmadı.


Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, ilk yarıyı ev sahibi takım 12-10 önde tamamladı. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Muratpaşa skoru eşitlese de Mardin, son 20 dakikaya 3 sayı önde girmeyi başardı. Ancak takımın deneyimli isimi kaptan Diğdem Hoşgör, oyuna ağırlığını koydu ve takımını son dakikaya 27-27'lik skorla taşıdı. Maçın son dakikasında golü bulan Paşanın Melekleri, rakibi son hücumdan sonuçsuz dönünce nefes kesen maçı 27-28 kazandı. - ANTALYA

Muratpaşa, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk etti
(Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu Mardin'de tutuklanan rahip Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış

Son Dakika Haberleri
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor
18:12 Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika Spor
18:10 Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
18:09 Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
18:03 Merih Demiral'a büyük moral - Son Dakika Spor
17:53 İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Son Dakika Spor
17:39 Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]