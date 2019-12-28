Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Son Dakika

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 döneminde üreticiden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Kahraman Koçer, yaptığı açıklamada, Mürefte, Hoşköy, Eriklice, Şarköy, Kirazlı, Tepeköy, Çınarlı, Gaziköy, Güzelköy ve İğdebağları alım merkezlerine 1 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2019 tarihinde sona eren alım kampanyası sonunda üreticilerden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldıklarını söyledi.

Koçer, "Bu yıl kurak olmasına rağmen kooperatif olarak hedeflediğimiz ürünü aldık. Yağ fabrikalarında alım ve yağ sıkma işlemi devam ediyor." dedi.