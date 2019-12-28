Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Son Dakika

Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı

6 saat önce

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 döneminde üreticiden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldığı bildirildi.

Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı, System.String[]

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 döneminde üreticiden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Kahraman Koçer, yaptığı açıklamada, Mürefte, Hoşköy, Eriklice, Şarköy, Kirazlı, Tepeköy, Çınarlı, Gaziköy, Güzelköy ve İğdebağları alım merkezlerine 1 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2019 tarihinde sona eren alım kampanyası sonunda üreticilerden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldıklarını söyledi.

Koçer, "Bu yıl kurak olmasına rağmen kooperatif olarak hedeflediğimiz ürünü aldık. Yağ fabrikalarında alım ve yağ sıkma işlemi devam ediyor." dedi.

Mürefte, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
00:16 Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi - Son Dakika
00:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika
00:02 Sağlık personeli taşıyan "uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019 - Son Dakika
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]