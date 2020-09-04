Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok - Son Dakika

Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok

Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Sağban, ifadesinde iddiaları doğruladı. Sağban, "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi.

Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok, System.String[]

Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Şağban'ın ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade veren Şağban "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.

TELEFON KAYITLARI DOSYADA

Şağban'ın mağdur kızın babası ve bir başka müridiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının çözümleri de soruşturma dosyasına girdi. Mağdurun babasının soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim ettiği bu görüşmelerde mağdur çocuğun babasıyla konuşan Şağban, olayın örtülmesini istiyor.

"BU DİYARLARDAN ÇEKER GİDERİM"

Şağban, görüşmenin devamında "Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani" diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.

DİYANET'TEN AİLELERE UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da olayla ilgili açıklama yapılarak şöyle denildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

VAKIF: BU ŞAHISLA ALAKAMIZ YOK

Skandalın ardından Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Vakfı şu açıklamayı yaptı: "Kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını duyururuz. Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:50

Son Dakika Güncel Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok - Son Dakika

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