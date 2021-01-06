GSO ile Halkbank'tan kobi'leri rahatlatacak adım

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Halkbank arasında Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan tarafından imza altına alınan protokolle, GSO üyeleri tahsilat güvencesi ve 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan finansman kolaylığından faydalanacak. İmza töreninde konuşan Başkan Ünverdi, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan arasında imza altına alınan protokol ile başladığını söyledi.

GSO üyelerine tahsilat güvencesi, alıcıya da ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki yaklaşık 1,5 milyon işletmenin yararlanabileceğini kaydeden Ünverdi, "Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirme ile yapacak. Kısacası, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak" dedi. Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

İmza töreninde GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman ve Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Koordinatörü Sermest Çapan da hazır bulundular. - GAZİANTEP