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Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor

09.08.2021 11:45

Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor MŞÜ, 2021-2022 yılında 11 bin öğrenci sayısına ulaşacak Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor

MŞÜ, 2021-2022 yılında 11 bin öğrenci sayısına ulaşacak

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni açılan program, bölüm ve anabilim dallarıyla 120 alanda, 668 tecrübeli akademisyenle birlikte 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze öğretim için öğrencileri beklediklerini söyledi.

MŞÜ'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı. Deneyimli kadrosuyla yüz yüze eğitim-öğretim için bu yıl toplamda 4 bin yeni öğrenci almayı hedefleyen MŞÜ, ilk defa açılan ve mevcut olan gözde programlarıyla öğrenci sayısını en az 11 bine çıkarmayı hedefliyor. Sosyal ve fiziki imkanlarıyla bölgenin parlayan yıldızı haline gelen MŞÜ, yerleşkesinde öğrenciler için yarı olimpik yüzme havuzu, tam donanımlı kapalı spor salonu, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortları, spor alanları, fitness, voleybol, sera alanları, hobi bahçeleri gibi birçok aktiviteye katılma imkanı sunan alanlarıyla da dikkat çekiyor.

"120 civarında bölüm, program ve anabilim dalımızla hizmete hazırız"

Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle yeniden aynı fiziki mekanlarda eğitim-öğretim faaliyetine başlamayı heyecanla beklediklerini söyledi. Muş Alparslan Üniversitesi'nde sadece bu yıl 15 yeni bölüm ve program açıldığını kaydeden Rektör Polat, "Bu bölümler ve programlar hakikaten öğrencilerimizin tercih edebileceği, istihdam imkanı bulunan alanlar. Ön lisans ve lisans bölümleri hesaba katıldığında 86 yeni eğitim-öğretim bölümümüz, programımız var. Bunlara lisansüstü ana bilim dallarını da kattığımız zaman toplamda 120 alanda üniversitemiz aktif olarak faaliyet yürütecek. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 668 kadar profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi bu hizmeti başarıyla yürütecek" dedi.

"Dikkat çekici ve revaçta olan bölümlerimiz var"

MŞÜ'yü tercih edecek öğrencilere yeni açılan bölümleri öneren Rektör Polat, "Yazılım Mühendisliğimiz çok revaçta bir bölüm ve 4 yıllık. Yine Bilişim Sistemleri ve Teknolojisi Bölümü Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bu yıl açıldı ve burada tavan puan uygulaması olmadığı için pek çok öğrenci kardeşimiz rahatlıkla bu bölüme gelebilir. Fen Edebiyat Fakültesinde Psikoloji Bölümü ilk defa bu yıl açıldı. İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümümüz var. İletişim Fakültemizde Gazetecilik bölümü var. Eğitim Fakültemizde her öğrencimizin rahatlıkla tercih edebileceği öğretmenlik bölümlerimiz var. Spor Bilimleri Fakültemizin Engelliler için Egzersiz Bölümü ile bu yıl ilk kez öğrenci alınacak Rekreasyon Bölümü var. Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesinde hem yeni bölümlerimiz var hem de önceki yıllardan açılmış olan çok gözde bölümlerimiz var. Burada Gerontoloji ve Hemşirelik Bölümünü bütün öğrenci kardeşlerimize tavsiye edebilirim. İstihdam alanı oldukça yüksek bölümler. Yine öğrenci kardeşlerimiz merkezde ya da Varto, Bulanık ve Malazgirt'te faaliyet yürüten meslek yüksekokullarımızdaki çok güzel bölümlere gelebilirler. Buralarda İnsansız Hava Araçları, Sivil Havacılık, Aşçılık, Biyomedikal Cihazlar, Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı, Fizyoterapi, Optisyenlik, Eczane Hizmetleri, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Çocuk Gelişimi gibi 2 yıllık bölümlerimiz var. Tüm bu bölümlere ve programlara öğrenci kardeşlerimizi gönül rahatlığı ile davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bizleri tercih eden kardeşlerimiz mutlu olacaklar"

Muş Alparslan Üniversitesi'nin sosyal imkanlarıyla çok güzel bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Polat, fiziki imkanlarıyla da külliyenin son derece yeterli olduğunu, öğrencilerin yerleşkede öğrenciliğin doğal sorunları dışında hiçbir konuyu dert etmeyeceklerini dile getirdi.

Barınmayla ilgili öğrencilerin il merkezinde sorun yaşamayacaklarını sözlerine ekleyen Rektör Polat, "Barınma olanakları itibariyle diyebiliriz ki çok istisnai durumlar hariç hemen hemen hiçbir öğrencimiz Muş merkezde sorun yaşamayacak. Ayrıca sportif tesislerimizle ve kongre-kültür merkezimizle öğrenci kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve konforlu vakit geçirmesine imkan tanıyacak bir çok olanağımız da onların üniversite yıllarını özlemle anacakları bir tecrübeye dönüştürecek. Örneğin mevcut kapalı spor salonumuzun yanı sıra inşaatı bitme aşamasına gelen stadyumumuzda sporcularımız, atletlerimiz ve futbolcularımız için FIFA standartlarına uygun alanlar bulunacak. Öğrencilerimiz de bu olanaklardan yararlanacak. Bu stadyumun müştemilatı içerisinde tenis kortları, basketbol sahaları, voleybol sahaları gibi birçok hizmet alanı olacak. İnşallah bizleri tercih eden kardeşlerimiz bir aile ortamında eğitim alacaklar. Burada üzülmeyecekler. Benim bütün temennim ve dileğim o. Bunun için de 7/24 esasına göre çalışıyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl Muş'ta 11 bin öğrenci olacak"

Muş Alparslan Üniversitesi'nin ön lisansta bin 800, lisansta ise bin 800 olmak üzere 3 bin 600 kontenjanı olduğunu kaydeden Rektör Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sayının üzerine Dikey Geçiş Sınavı ile ya da okul birincisi kontenjanından gelecek olanları ve bir de yüksek lisans, doktora sınavları ile alınacak öğrencileri ilave ettiğinizde bu yıl rekor düzeyde, 4 bin civarında öğrenci için kontenjan açmış oluyoruz. Bu sayı en kötü ihtimalle 3000-3500 civarında seyredecektir. Bu da önümüzdeki yıl Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenci sayısının asgari 11 bin olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin olan öğrenci sayımızı bu yıl en az yüzde 10 artıracağız. Muş Alparslan Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana ilk defa bu oranda bir yükselişe tanıklık edecek."

Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor
Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor
Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor
Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor - Son Dakika


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