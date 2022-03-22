Muş Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşlarla bir araya geldi

22.03.2022 15:50
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşlarla bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunayı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunayı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Asya, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Çalışmaların kentin dört bir yanında devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Alt yapı ve üst yapı çalışmaları esnasında bazen suları kesip yolları kapattık. Kentleşmenin olmazsa olmazı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıdır. Çukur ve bozuk yolları onardık. Kente doğalgazı getirdik. İçme suyu şebekesinin tamamını değiştirdik, yağmur su kanalları döşedik. Geçen yıl eylül ayında altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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