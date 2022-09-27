Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

27.09.2022 14:26
Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

Muş Belediyesi, Çarçayı Deresi ıslahı, yeni yol açma, çevre düzenleme ile yeşil alan oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Belediyesi, Çarçayı Deresi ıslahı, yeni yol açma, çevre düzenleme ile yeşil alan oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişleten Muş Belediyesi, 2022 yılı çalışma programı kapsamında kent trafiğini rahatlatan projeleri hayata geçiriyor.

Muş- Bitlis kara yolu Küçük Sanayi Sitesi'nden şehrin üst yerleşim alanlarına doğru yeni yol açan belediye ekipleri, çalışmalarda büyük ilerleme kaydetti.

İmar planına uygun şekilde dere boyunca yol açan ekipler, söz konusu bölgeye yeşil alan ile yürüyüş, bisiklet yolu kazandırmak için çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl çalışma sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Alt yapının ardından şehir içindeki yolları yenilediklerini, alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişlettiklerini aktaran Asya, "Yenimahalle'de yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarçayı Deresi kenarı boyunca yukarı çarşıya doğru yeni bir yol açıyoruz. Bu sayede halkımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlamayı umuyoruz. Aynı şekilde bu bölgenin cazip hale gelmesi için peyzaj çalışmalarımız olacak. Süleyman Şah Okulu çevresinde yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan yapılması için planlamamızı yaptık. Önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçirerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız."

YORUMLAR
500
Muş'ta midesinde tümör bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu Muş'ta midesinde tümör bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu Ticaret Bakanı Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'e-ticaret kanunu' çağrısı Ticaret Bakanı Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'e-ticaret kanunu' çağrısı
Kaynak: AA

Bitlis, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement