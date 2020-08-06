Muş protokolü koronavirüs denetimine çıktı - Son Dakika

Muş protokolü koronavirüs denetimine çıktı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Türkiye geneli sıkı denetim yapacağız' açıklamasının ardından Muş'ta da maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki heyet ile birlikte sokağa çıkarak, vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğizö açıklamasının ardından Muş Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu İstasyon Caddesi'nde denetime çıktı. Denetim sırasında Vali Gündüzöz, vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Vali Gündüzöz, cadde üzerindeki işyerlerini de ziyaret ederek, aynı uyarıları esnaflara da yaptı. Birçok esnaf ise Vali Gündüzöz ile beraberindeki heyeti, dezenfekten ve kolonya ile karşıladı. Öte yandan denetimler sırasında polisler tarafından da, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, cadde üzerinde polis araçlarıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Gerçekleştirilen denetleme ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, salgın noktasında Türkiye'nin almış olduğu tedbirlerle dünyada örnek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Muş'ta görüldüğü kadarıyla vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyma gayretinde olduğunu söyleyen Vali Gündüzöz, arada uymayan kişileri de görüldüğünü ifade etti.

'BU HASTALIKLA MÜCADELEDE BAŞARILI OLURUZö

Çene veya dirseğe takılmış olan maskenin koronavirüse karşı bir tedbir olmadığına dikkat çeken Vali Gündüzöz, 'Kendimizi kandırmaktan başka bir anlamı olmadığını da ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte bu hastalıkla mücadelede başarılı oluruz. Eğer birlik ve beraberlik olmazsa, birlikte hareket etmezsek yapılan her türlü tedbir, biran da çöpe giderö dedi.

Ayrıca kamu kurumundaki personellerden oluşan gruplarında, kentteki mahalle, cadde ile sokaklarda denetim çalışması gerçekleştirdiği ve halkı sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardığı kaydedildi.