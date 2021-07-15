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Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:29
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi, şehitliklerde tören yapıldı.

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi, şehitliklerde tören yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen programlar kapsamında, İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesinde yaşayan ailesi ziyaret edildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ziyarette şehidin eşi Makbule Çoban ve babası Mehmet Çoban ile görüştü.

Öztürk, Çoban ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Onların sayesinde bu devlet var. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Sizlerin huzurunda bütün şehit ailelerinin ellerinden öpüyoruz. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır." dedi.

Çoban ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Müftü Abdurrakip Arslan ve 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Bedri Çoban da yer aldı.

251 kahraman anısına 251 fidan toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de hain darbe girişimini engellemek için canını siper edip, şehit düşen 251 kahramanın anısına 251 fidan dikiyor.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, kent merkezinde yer alan camilerin bahçesine 249 fidanın dikimini gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinlikler kapsamında Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Camisi'ne yapılacak yürüyüşün ardından Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi Meydanı'na 2 fidan dikecek.

Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dua okundu.

Törene Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Demirtaş ve törene katılanlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törenin ardından Demirtaş ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

15 Temmuz gecesine ait 34 fotoğrafın yer aldığı sergi, gün boyu ziyarete açık olacak.

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu, okunan hatimlerin duası yapıldı.

Elazığ

Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Kent merkezindeki İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Vali Yırık ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Siirt

Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri kapsamında, şehitlik ziyareti yapıldı.

Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Hain darbe girişimi aziz vatandaşlarımızın vatanseverliği, ülkesi ve demokrasiye sahip çıkma arzusu ile milli iradeye bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde hedefine ulaşmadan engellenmiştir." dedi.

Tören, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bingöl

Bingöl'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Şehitlik Anıtı'nda program düzenlendi, fotoğraf ve resim sergisi açıldı ve şehitler için mevlit okutuldu.

Karşıya Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bırakıldı.

Törene Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 15 Temmuz gazileri Mehmet Akif Özdemir ve Onur Asutay katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda Bingöl Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİŞHAK tarafında açılan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı geceyi yansıtan fotoğraf ve resim sergisini ziyaret etti.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'de FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin asil bir direniş gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tarih boyunca zincire vurulmayı reddeden 'Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.' diyen bu aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de bu asil duruşunu her zaman olduğu gibi ortaya koymuş ve 'Millet iradesi geçilemez, Türkiye geçilemez.' demiştir. Bu asil duruştan hareketle diyoruz ki; 15 Temmuz, herhangi bir gün değil, millete rağmen darbelerin başarılı olamayacağının altının çizildiği özel bir gündür."

Ekinci, sergideki fotoğrafların tarihin şahidi ve adeta birer vesika niteliği taşıdığını bildirdi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, "Bu tarz olaylar elbette bizim unutmayacağımız ve unutturmamak üzere gayret edeceğimiz olaylardır. Ama önemli olan yeni nesillere 15 Temmuz'un, hainlerin unutturulmaması, ihanetlerin tekrar tekrar hatırlatılmasıdır." diye konuştu.

Daha sonra kentteki Ulu Cami'de Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen programda, şehitler için mevlit okutuldu.

Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz, Şehit, Milli, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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