Muş'ta AK Parti, bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
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Muş'ta AK Parti, bayramlaşma programı düzenledi

03.05.2022 19:58
Muş'ta AK Parti, bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Muş İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşmaya partililer katıldı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yaptığı konuşmada, bayram havasında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu güzel bayram havasının AK Parti camiasına da yansıyacağına inanıyorum. Bugün birlikteliğimiz bu heyecanımız gerçekten bize birçok şeyi gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin zaferi daim olacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Şimşek ve İl Başkanı İbrahim Avcı, partililerin bayramını kutladı.

Milletvekili Şimşek ve partililer, daha sonra Yaygın, Kızılağaç, Kırköy ve Sungu beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Programa, Belediye Başkan Feyat Asya da katıldı.

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Kaynak: AA

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