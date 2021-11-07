MUŞ'TA AMATÖR LİG FUTBOL MAÇINDA KAVGA - Son Dakika

MUŞ'TA AMATÖR LİG FUTBOL MAÇINDA KAVGA

MUŞ'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, kavga çıktı.

MUŞ'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, kavga çıktı. 4 futbolcunun yaralandığı karşılaşma, tatil edildi. BAL 1'inci Bölge 2'nci grupta Muş Şehir Stadı'nda oynanan Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Maçın 77'nci dakikasında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında kalecinin ellerinden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'un beraberlik gölünü kaydetti. Beraberliğin sağlanmasıyla gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı. Yeni Muş Belediyespor'un oyuncusu Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Aldıkları darbeler sonucu 4 futbolcu yaralandı. Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolculu, Muş ekibinden de 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci tarafından tatil edildi.

Son Dakika

Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

Tuğba Ekinci'den bomba Defne Samyeli yorumu: Her yerini açınca olmuyor

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı

İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke