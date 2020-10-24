Muş'ta "Atıksu Arıtma Tesisi Projesi" hayata geçiriliyor - Son Dakika

Muş Belediyesi tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kanayan yarası haline gelen sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Çevreye ve insan sağlığına zarar veren etkenleri ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ilimizde atık su arıtmasının olmamasının eksikliğini yaşadık. Seçim kampanyamızda da halkımıza vaat ettiğimiz Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile ilimizi bu eksiklikten kurtarmış olacağız. Proje hazırlığı için Karasu Nehri kenarında sondaj çalışmaları yapılmaya başlandı. 74 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesisin gerekli fizibilite çalışmalarının ardından proje çalışması yapılacak. Akabinde tesisin kurulumu için gerekli hazırlıklar yapılacak."