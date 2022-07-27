Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

27.07.2022 18:17
Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte yaşayan İsa Aykut ve Ömer Özmen, balık tutmak için Muratgören Köyü yakınlarında Murat Nehri'ne girdi.

Alparslan-2 Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle nehirde mahsur kalan 2 kişi, yakınlarındaki adacığa sığındı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde mahsur kalanlar, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Murat Nehri, AFAD, Muş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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