Muş'ta Çatı Temizleyicileri Zorlu Mücadele Veriyor

15.01.2026 09:53
Muş'ta yoğun kar sonrası çatı temizleyicileri, hayatlarını riske atarak kar temizliği yapıyor.

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte halk arasında 'çatı temizleyicisi' olarak bilinen işçilerin zorlu mesaisi başladı. Metrelerce yükseklikte beline bağladıkları iplerle çalışan işçiler, çatıların üzerinde biriken karı temizleyerek hem ekmek parası kazanıyor hem de olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Kentte kar kalınlığının yer yer 70 santimetreyi aşması, özellikle binaların çatıları için büyük risk oluşturuyor. Çatıların taşıma kapasitesini zorlayan kar birikintileri hem yapı güvenliğini hem de binada yaşayan ve yoldan geçenlerin can güvenliğini tehdit ediyor. Halk arasında çatı temizleyicileri olarak bilinen işçiler, tek katlı yapılardan 10 katlı binalara kadar birçok yapının çatısında kar temizliği yapıyor.

Zorlu şartlar altında çalışan işçiler, olası kazalara karşı bir ucunu çatıdaki kolon ve demirlere, diğer ucunu ise bellerine bağladıkları iplerle önlem alıyor. Buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle zaman zaman ölümle burun buruna gelen işçiler, tüm tehlikelere rağmen ekmek parası için çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk hava, yoğun kar, kaygan zemin ve yüksekliğe aldırış etmeyen çatı temizleyicileri, büyük bir risk üstlenerek hem binada yaşayanların hem de çevredekilerin güvenliği için mücadele ediyor.

'ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK ÇALIŞIYORUZ'

Ekmek mücadelesi için yüksek katlı çatılarda çalıştıklarını belirten Saim Akın, "Arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız bu çatıyı temizlemek için 8 bin TL'ye anlaştık. Alacağımız bu parayı 3'e böleceğiz. Kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetre civarında. Bazı çatılarda belimize ip bağlayarak çalışıyoruz bazı çatılarda ise ip bağlamadan çalışıyoruz. Çalıştığımız bu bina yüksek ve yeni olduğu için belimize ip bağlayarak çalışıyoruz. Çocuklarımızın okuması ve ekmeği için ölümü göze alarak çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Muş, Son Dakika

