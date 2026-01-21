Muş'ta Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu - Son Dakika
Muş'ta Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu

Muş'ta Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu
21.01.2026 15:46
Muş'ta düzenlenen operasyonda, 500 bin lira değerinde 16 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo ile gönderilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bulanık ilçesine kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Bulanık Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden, 20 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Türk Lirası olan 16 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Bulanık Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandığı, şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. - MUŞ

Muş'ta Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu

