Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

01.06.2022 14:35

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Kurumun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini söyledi.

İl genelinde eş zamanlı olarak açılış gerçekleştirdiklerini belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizin hazırladığı ürünler bizim için son derece önemli. Geleceğimiz ancak bunlarla sonraki kuşaklara aktarılabilir ve geçmişimize geleceğimize dönüştürülebilir. Burada usta öğreticilerimiz aynı zamanda aileler de büyük katkı sunuyorlar. Buna biz bacasız fabrika diye biliriz. Döner sermayede emeklerinin karşılığını rahat bir şekilde alabiliyorlar. Yaklaşık 400 civarında usta öreticimizi görev yapıyor. Bu açıdan 400 aileye ekonomik anlamında bir istihdam sağlıyor."

Su Kabağı İşlemeciliği kursunda çeşitli hediyelik eşyalar hazırladıklarını ifade eden usta öğreticisi Tülay Işık, "Özellikle Sultan Alparslan'ın portresini su kabaklarına işledik. Çünkü Sultan Alparslan 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu hükümdarı olmasından dolay işlediğimiz kabaklar çok ilgi gördü." diye konuştu.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

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Kaynak: AA

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