Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

29.01.2026 18:38
Muş Valisi Çakır başkanlığında 2026 hedefleri değerlendirildi, projelerin durumu gözden geçirildi.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, "2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakır, ilin genel durumu, devam eden ve planlanan projelerin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kentte kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunun hayati önem taşıdığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş genelinde yürütülen kamu yatırımları ilin sosyo-ekonomik kalkınmasının temel dinamiklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 2026 yılında planlanan hedeflerin zamanında etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte kamu yöneticilerimizin devletimize ve milletimize karşı taşıdığı sorumluluklar da büyük bir önem arz etmektedir. 2025 yılı içinde 416 proje planlanmıştır. 317 proje tamamladı, 72 proje ise devam etmektedir. İhale aşamasında 4 projemiz ve başlanmayan 11 projemiz var. Tasfiye edilen proje sayımız da 12'dir."

Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 27 milyar 990 milyon 464 bin lira olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Hep birlikte bu yatırımları en etkin şekilde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle devam eden projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımız arasındaki güçlü bir koordinasyon iletişimini de tekrar vurgulamak istiyorum. Sahadaki uygulamaları yakından takip ederek ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak projelerimizin en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak hepimizin öncelikli hedefidir."

Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, bölge müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

