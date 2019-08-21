Son Dakika Haberleri: Muş'ta kalacak yer bulamayanlar evlerde misafir edilecek
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Muş'ta kalacak yer bulamayanlar evlerde misafir edilecek

36 dakika önce

Muş ve Malazgirt belediyeleri, il dışından Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılacak misafirlerin, kalacak yer sorunu yaşamamaları için "Evimiz evinizdir" projesi başlattı.

Muş'ta kalacak yer bulamayanlar evlerde misafir edilecek, System.String[]

Muş ve Malazgirt belediyeleri, il dışından Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılacak misafirlerin, kalacak yer sorunu yaşamamaları için "Evimiz evinizdir" projesi başlattı.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos'ta kentte çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

Zafer programları için kentte gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasının kültürün bir gereği olduğu kaydedilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Muş ve Malazgirt belediyeleri tarafından 'Evimiz evinizdir' projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında, kente teşrif edecek misafirlerimizden barınma imkanı bulamayanların Muşlu ve Malazgirtli hemşehrilerimiz tarafından gönüllü olarak evlerinde ağırlanmaları hedeflenmektedir. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız Muş Belediyesi Koordinatörü Ekrem Bingöl'e 0505 234 52 23 numaradan ve Malazgirt Belediyesi Koordinatörü Yakup Öztürk'e de 0538 864 36 06 numaradan ulaşabilir."

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:10 Kaynak: AA
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