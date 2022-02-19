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Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika

Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor

19.02.2022 12:54
Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı bir yerde yapılan söyleşi programı bu hafta Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgievi'nde düzenlendi.

Emekli eğitmen Zeki Güngör konuşmacı olarak katıldığı söyleşide gençlere tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin bir ülkenin geleceği için önemli olduğuna dikkati çeken Güngör, öğrencilik yıllarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Katılımcılara geleceğe dair hedefler belirlemelerini ve hayaller kurmalarını tavsiye eden Güngör, bunların gerçekleşmesi için hep bir çaba içerisinde olmaları gerektiğini anlattı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğuna işaret eden Güngör, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Güngör, Kütüphane Sohbetleri programına öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya ve ekibine teşekkür etti.

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Murat Yılmaz, Türkiye, Şehit, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Kütüphane Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika
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