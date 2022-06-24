Mezun olan üniversite öğrencileri törenle diplomalarını aldı - Son Dakika
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Mezun olan üniversite öğrencileri törenle diplomalarını aldı

24.06.2022 21:25

Muş Alparslan Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, öğrencilere, her zaman insani değerleri ön plan tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de iyi özellikleri ortadan kaldırmaya yönelik birtakım kötü niyetli çevrelerin olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu kötü niyetlilerin yurt dışı bağlantıları söz konusu. Bu açıdan gençlerimizin milli ve manevi değerlerini, tarihlerini asla unutmamaları gerekiyor. Bu medeniyete, milli, manevi değerlere güvenin. Batı'nın yapmak istediği şey aslında milli ve manevi değerlerimizi ortadan kaldırmak. O açıdan kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak, toplumumuza saygı göstererek, annemize, babamıza, büyüklerimize hürmet ederek bundan sonraki hayatımıza daha dikkatli ve daha büyük sorumluluk duygusuyla devam etmemiz lazım."

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da öğrencilerin en iyi koşullarda okuması ve modern dersliklerde eğitim alması için maddi ve manevi tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de son zamanlarda ekonomik bazı sıkıntılarla mücadele ettiğini dile getiren Polat, "Dünyada ve ülkemizde son 10 yıldan bu yana etkilerini derinden hissettiren ekonomik buhranlara, hayatın doğal akışını geri dönülemez biçimde değiştiren salgınlara ve siyasi geçmişimizde tanık olduğumuz sinsi darbe girişimlerine rağmen ülkemiz tüm kurumlarıyla tarihi yürüyüşüne devam etti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları teslim edildi.

Törene, Vali Gündüzözün eşi Meşide Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Belediye Başkanvekili Hamdullah Karasu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kaymakamlar, kurum amirleri ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

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