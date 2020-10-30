Muş'ta 200 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 200 sikke ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 200 sikke ele geçirildiği bildirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 200 sikke ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 200 sikke olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Muş'ta her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir."

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