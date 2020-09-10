Muş Tarım ve Orman Müdürü Aydın'ın Malazgirt ziyareti - Son Dakika

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, "Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Kampı" projesi kapsamında kurulan tarım makineleri parkını ziyaret etti.

Aydın, gazetecilere, kısa zamanda açılması planlanan parkın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bu parkın çiftçiler için çok faydası olacağını belirten Aydın, "Bu tarım aletlerinden tüm çiftçilerimiz faydalanabilir. Ziraat odalarıyla aynı amaca hizmet eden ve daima koordineli bir şekilde hareket eden kurumlarız. Birlik ve dayanışma içinde çalışarak yapacağımız projelerle ülke tarımına büyük katkılar sağlayacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç da parkta 3 taş toplama makinesi, 4 katı gübre serpme römorku, hububat ekme mibzeri, patates sökme makinesi ve patates dikim makinelerinin olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali İlker Gündüzöz ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Aydın'a ziyaretlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken de eşlik etti.