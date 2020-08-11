Muş Valisi Gündüzöz, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile ilçeye gelen Gündüzöz, Kaymakam Emre Yalçın ile Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından karşılandı. Vali Gündüzöz ile beraberindekiler, parkta devam eden çalışmalarla ilgili Kaymakam Emre Yalçın ve firma yetkilisinden bilgi aldı. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinliklerine yaklaştıklarını belirten Muş Valisi İlker Gündüzöz, parkta devam eden 3.eEtap çalışmalarını yerinde incelemek için geldiklerini ifade etti. Vali Gündüzöz, "26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yaklaştığımız için sahayı bir kez daha görmek istedik. Güvenlik önlemlerini gözden geçirdik. Yüklenici firma tarafından sahada yapılan işleri gördük. Bu yıl korona virüsü salgını ülkemizde var, bunun için çeşitli alternatifler üzerine çalışılıyor ve sembolikte olsa bu önemli tarihi yaşatacağız ve kutlayacağız. İnşallah bir dahaki yılda salgınsız, Türkiye'nin ve dünyanın daha sağlıklı günler yaşadığı ortamda daha coşkulu bu etkinlikleri kutlayacağız. Yapılanlara baktık, eksikliklerin giderilmesi için tedbirleri aldık" dedi.

"1071 Malazgirt bu ülkenin mührü" olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Bu mührün hatırlatılması, genç ve çocuklarımızın beyinlerine nakşedilmesi son derece önemli. İşte millet bahçesi, Malazgirt'in gelişmesi açısından da önemli yatırımlar söz konusu. Onun önünde çocuklar ve gençler gelip kitap okuyacak. Güzel şeyler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi talimatını veren Gündüzöz, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ