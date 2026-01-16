Muş Valisi'nden Yarıyıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş Valisi'nden Yarıyıl Mesajı

16.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çakır, eğitim sürecinde öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek yarıyıl tatili diledi.

Muş Valisi Avni Çakır, yarıyıl tatili dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Çakır, şunları kaydetti:

"Her biri geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bilgiyle, değerlerle ve özgüvenle yetiştiğini görmek bizlere umut veriyor. Eğitim sadece notlardan ibaret değil, öğrenme sürecinde kazanılan sorumluluk bilinci, paylaşma kültürü, azim ve ahlak en az akademik başarı kadar kıymetlidir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gösterdiği çabayı takdir ediyor, her birini ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler, geleceğimizi şekillendiren en güçlü rehbersiniz. Sabırla, özveriyle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünüz bu kutsal görev, toplumumuzun yarınlarına yön vermektedir. Öğrencilerimizin hayatına dokunan her emek, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Gösterdiğiniz fedakarlık ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum."

Velilere de tavsiyelerde bulunan Çakır, "Her çocuğun yeteneği, ilgi alanı ve gelişim süreci farklıdır. Onları anlayarak, destekleyerek ve cesaretlendirerek yanlarında olmanız, başarılarının en güçlü dayanağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yoğun bir dönemi geride bırakan tüm öğrencilerimize dinlenebilecekleri, kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlık ve huzur dolu bir yarıyıl tatili diliyor, eğitim camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi'nden Yarıyıl Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:01:51. #7.11#
SON DAKİKA: Muş Valisi'nden Yarıyıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.