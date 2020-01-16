Muş ve Bitlis'te KOSKS çalışmaları sona erdi - Son Dakika
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Muş ve Bitlis'te KOSKS çalışmaları sona erdi

6 saat önce

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.

Muş ve Bitlis'te KOSKS çalışmaları sona erdi, System.String[]

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.


Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde Doğu Anadolu Bölgesinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları Muş ve Bitlis illeri sulak alanlarında 11, 12, 13 Ocak2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerinin de katılımıyla Muş'un Bulanık Ovası, İron Sazlığı, Bitlis'in Arin Gölü, Batmış Gölü, Ahlat Sazlıkları, Van Gölü kıyı şeridi sayım çalışmaları yapıldı. - MUŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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