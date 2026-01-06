Musaba'dan Fenerbahçe'ye İlk Maçta Braff - Son Dakika
Spor

Musaba'dan Fenerbahçe'ye İlk Maçta Braff

06.01.2026 23:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba, ilk maçında katkı sağlayarak mutlu olduğunu ifade etti.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk maçında takıma katkı yaparak başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadığı belirtti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Musaba, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Musaba, gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan da ayrıca mutluyum. Şu anda finaldeyiz ve bundan ötürü keyifliyiz. Çok mutluyum, aynı zamanda çok da duygusaldım. Zira Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. İlk maçımda böyle bir başlangıç yapmış olmak, asistler yapmış olmak gerçekten beni çok ama çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"İlk 11'de olduğumu maçtan önce öğrendim"

Müsabakada forma giymesine ilişkin soruya yanıt veren Musaba, "İlk 11'de olduğumu maçtan önce öğrendim. Öncesinde bilmiyordum. Zaten her halükarda, oynayabilme durumunda hazır olmam gerekiyordu. Dolayısıyla bugün yaşamış olduğum anı hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi odaklanacağımız şey, elbette final maçı olacak." dedi.

Musaba, "ilk maçı olmasına rağmen uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi göründüğü" yönündeki soruya karşılık, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticiler, kısacası herkes beni çok iyi ve sıcak şekilde karşıladı. Dolayısıyla bu da beni olumlu anlamda etkiledi. Kendimi direkt olarak evimdeymiş gibi hissettim. Taraftarlarımızın da göstermiş olduğu sevgi tabii ki bu adaptasyonu daha da hızlandırmış oldu. Takım arkadaşlarımla da aynı şekilde çok iyi bir uyum yakaladım. Onlar da beni çok iyi şekilde karşıladılar. Dolayısıyla bu saymış olduğum unsurlar size güven kazandırıyor. Adaptasyonunuzu daha da hızlandırıyor. Bugün taraftara bakacak olursak, 15 bin kişi stattaydı. Müthiş şekilde bize destek oldular. Biz de galibiyetimizi onlarla kutladık. Çok iyi iletişim, görüntüler var. Taraftarlar çok iyi bir kucaklaşma oldu."

"Takım için her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım"

İlk maçında gollere katkı yaptığı hatırlatılıp sezon sonuna kadar kaç skor katkısında bulunacağı sorulan Musaba, şunları kaydetti:

"Açıkçası bilmiyorum. Ben oyuncu profili olarak ceza sahasına girmeyi, goller atmayı, asistler yapmayı seven bir oyuncuyum. Bununla alaka şu an bir tahminim ve öngörüm yok ama tabii ki yapabildiğim kadar asist, atabildiğim kadar da gol atmak istiyorum. Hedefim bu. Bir sayı vererek kendimi limitlemek, sınırlamak istemem ama takım için her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım. Gol ve asist anlamında her zaman takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bunların da devamı gelecek."

Kaynak: AA

