Musabeyli'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Musabeyli'de şüpheli ölüm
10.11.2020 10:36
Kilis'in Musabeyli ilçesinde 27 yaşındaki engelli kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde 27 yaşındaki engelli kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ebru Güngörmez, evinin bahçesinde otururken bayıldı. Musabeyli İlçe Entegre Hastanesinde kaldırılan Ebru Güngörmez, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Ebru Güngörmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Ebru Güngörmez'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilerek soruşturma başlatıldı. - KİLİS
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