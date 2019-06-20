Musabeyli ilçesinde yaz kursları
42 dakika önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaz kurslarına öğrenciler ile vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
'in Musabeyli
ilçesinde yaz kurslarına öğrenciler ile vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz kursları kapsamında ilk defa 4-10 yaş grubu öğrencilere jimnastik kursu, bayanlara yönelik olarak da plates ve Step-Aerobik kursları açıldı. İlçede açılan bu kurslara çocuklar ve bayanlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından Bakanlığın yapmış olduğu protokol çerçevesinde yaz Kur'an kursları ve Spor etkinlikleri bir arada yapılarak, öğrenciler Kur'an öğrenip hem de spor yapıyorlar. - KİLİS
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