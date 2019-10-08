Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi
Son Dakika Güncel MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi

MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi

1 saat önce

Gaziantep'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından E-Ticaret Zirvesi düzenlenecek.

MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi, System.String[]

Gaziantep'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından E-Ticaret Zirvesi düzenlenecek.


MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, dernek binasında 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek programda alanlarında birçok başarıya imza atmış konuşmacılar birbirinden önemli konulara değinileceğini ifade etti.


Çelenk, 4RC Kurucularından Yetkin Şekeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Bilişim Hukukçusu Av. Gökhan Ahi, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji Ceo'su Engin Özgen ve Botudio Kurucularından Ali Erhan Tamer'in katılacak katılacağını da belirtti. Çelenk, davetlilerin "Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Ekosistemi, Türkiye ve Dünyada Kullanılan E-Ticaret Platformları, Kişisel Veriler ve Girişimcilik, Doğru Alan Adı Seçimi, E-Ticaret Ödeme Yöntemleri, Kargo ve Lojistik, E-Ticarette Pazarlama Nasıl Yapılır? E-Ticarette Dijital Reklam Nasıl Yapılır? E-Ticaret Hukuku E-Ticaret Personel İhtiyacı ve İnsan Kaynakları Yönetimi" konularında bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.


Çelenk tüm bölge halkını da programa davet etti. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor
Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]